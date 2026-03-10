お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが9日、自身のアメブロを更新。次男の「過剰歯」手術から約1カ月が経過し、術後の経過や今後の懸念についてつづった。【映像】手術を受けたココリコ遠藤の次男＆家族ショット（複数カット）2025年10月2日のブログでは、次男の口の中のできものについて大学病院で調べてもらったことを報告。本来生えてくる本数よりも歯が多い“過剰歯”であることがわかり、2026年1月26日の投