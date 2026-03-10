「春季教育リーグ、阪神−オリックス」（１０日、ＳＧＬ）先発した阪神の才木は５回１安打無失点。奪三振は６個と好投した。初回、渡部、大城と連続三振で立ち上がると、西野は右飛に抑え、三者凡退とした。二回は先頭の杉本に対し、内角低めギリギリのコースへ制球し、見逃し三振とするなど、球威、制球ともにさえた。そのまま四回途中までパーフェクト。四回１死に大城に左前打を浴びたが、被安打は１本のみ。開幕に向け