歌手小林幸子（72）が10日、インスタグラムを更新。自身のコンサートで司会を務めたタレント青空キュート（あおぞら・きゅーと）さん（本名嶋田隆宏＝しまだ・たかひろ）の訃報を受け、追悼した。小林は「私のコンサートの司会を約7年やってくれた、青空キュートさんの訃報が届き、驚いております」と言及。「イベントの司会でたまたま見かけ、明るくて爽やかなキュートさんの声を聴き一目惚れ。そして、お会いした時の誠実な人柄