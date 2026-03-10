気象庁は今日10日「エルニーニョ監視速報」を発表しました。それによりますと、ラニーニャ現象に近い状態は解消に向かっているとみられます。今後、春の間にエルニーニョ現象が発生する可能性と平常の状態が続く可能性が同程度(50%)となり、夏には平常の状態が続く可能性もありますが(40%)が、エルニーニョ現象が発生する可能性の方がより高くなる(60%)とみられます。2月の実況気象庁は今日10日「エルニーニョ監視速報」を発表しま