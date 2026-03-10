今日10日(火)の北海道付近は気圧の谷の中で、山沿いを中心に所々で弱い雪が降っています。明日11日(水)以降の2週間、道内は晴れ間や日差しのある日が多く、雪解けの進む地域が多いでしょう。しかし、12日(木)から13日(金)にかけてはオホーツク海側で雪の強まる恐れがあるため、最新の気象情報に注意して下さい。12日(木)から13日(金)はオホーツク海側で雪や風が強まる恐れ交通障害などに注意明日11日(水)は広い範囲で晴れ間が出