日本時間午後１１時に２月の米中古住宅販売件数が発表される。大方の予想は年換算３８８万戸となっており、前月の同３９１万戸を下回り、２カ月続けて減少するとみられている。先行指標とされる１月の米中古住宅販売成約指数が現地２月１９日に発表されており、予想を下回っていた。２月の米中古住宅販売件数も同様の結果になるようであれば、ドルが売られる可能性がある。 MINKABU PRESS