朝はドル売り優勢、その後やや上値が重くなる＝オセアニア為替概況 豪ドル/ドルは昨日の市場でイラン紛争の早期終結期待などにドル安が進む中で0.6950ドル台から上昇。今朝まで豪ドル買いの流れが続き、一時0.7082ドルを付けた。その後は.7060/80レンジを中心とした推移。午後にやや上値が重くなり0.7053ドルを付けた。 豪ドル円も朝の高値から調整売り。朝に111.71円を付けた後、昼前に111.30円を付けた。その後もみ合いも