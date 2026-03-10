災害時に便利「ポリ袋湯せん調理」に挑戦 3月11日は東日本大震災が起きた日。この日の前後に備蓄品のチェックをする、という方も多いのではないでしょうか。 わが家でも、毎年3月は備蓄品の期限確認や買い足しをする月と決めています。 今年はそのチェックに加えて、少し前から気になっていた「ポリ袋湯せん調理」を実際に試してみました。ライフラインが止まった災害時でも、あたたかい食事が用意できるという調理法です。