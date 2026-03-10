女優の岸本加世子（65）が、10日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。自身の2人の父親について語った。司会の黒柳徹子が、実父と継父の“2人の父親”について触れると、岸本は「実父は介護して看取ったんですけど、今は育ての父を在宅で。要介護5なんですけど、介護をしてます」と打ち明けた。実父はマグロ漁船に乗る漁師だった。インド洋まで1度航海に出ると数カ月は戻らず、「貧しい家庭だっ