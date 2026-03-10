ニチバンがしっかり。午後２時ごろに自社株買いを実施すると発表したことが好材料視されている。上限を２０万株（自己株式を除く発行済み株数の０．９８％）、または４億５０００万円としており、取得期間は３月１１日から３月３１日まで。東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）による買い付けで取得する。 出所：MINKABU PRESS