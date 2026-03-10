4月15日よりTBS『よるのブランチ』内にて放送されるTVアニメ『キャンディーカリエス』のメインPVと場面写真が公開された。 参考：TVアニメ『キャンディーカリエス』主題歌はIS:SUE声優に片桐仁、松丸亮吾、野呂佳代ら 2021年3月にYouTubeにて公開され、現在175万回再生を記録し、海外でも大きな注目を集めたストップモーションアニメ『Candy Caries（キャンディーカリエス）』。本作は、その世界