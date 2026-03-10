午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１４２２、値下がり銘柄数は１４８、変わらずは２０銘柄だった。業種別では３３業種中３２業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、ガラス・土石、機械、電気機器、その他製品、卸売など。値下がりはサービスのみ。 出所：MINKABU PRESS