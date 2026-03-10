（台北中央社）中東情勢の緊張に伴う原油価格の急騰を受け、卓栄泰（たくえいたい）行政院長（首相）は10日、ガソリン・軽油については既存の「二重値上げ抑制措置」に加え、緊急値上げ抑制措置も並行して発動し、市民の負担の軽減を図る考えを示した。立法院院会（国会本会議）への出席前に報道陣の取材に応じた。二重値上げ抑制措置とは、石油元売り大手、台湾中油が国内の民生物価安定を目的に、価格を調整する際に採用している