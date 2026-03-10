ホットトイズの「テレビ・マスターピース」シリーズにて、Netflix（ネットフリックス）シリーズ実写版『ONE PIECE』シーズン2より、チョッパーのコレクティブル・フィギュアが発表。実写版の特徴であるモフモフした毛並みを再現し、高さ約50cmでリアルに立体化している。 ホットトイズのリアルなフィギュアになって登場！Netflixシリーズ実写版『ONE PIECE』シーズン2に登場するトニートニー・チョッパー