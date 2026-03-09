祝！マッツ・ミケルセン映画デビュー30周年。《北欧の至宝》のキャリアの節目を祝う魅惑の映画祭、再び――。【〈北欧の至宝〉マッツ・ミケルセン生誕60周年祭 特別企画映画デビュー30周年記念上映】『プッシャー3部作 4Kデジタル修復版』が5月1日（金）より新宿武蔵野館、ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国公開することが決定。併せて予告映像とポスターが解禁。 マッツ・ミケルセンの長編映画デビュー作がスク