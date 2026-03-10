ニューカッスルを率いるエディ・ハウ監督がバルセロナとの再戦に向けた意気込みを示した。9日、イギリス紙『ガーディアン』がコメントを伝えている。リーグフェーズを4勝2分2敗の12位で終えたニューカッスルは、ノックアウトフェーズ・プレーオフでカラバフ（アゼルバイジャン）を2戦合計9−3で撃破し、クラブ史上初のベスト16進出。ラウンド16では昨年9月のリーグフェーズ開幕節で敗れたバルセロナとの“リベンジマッチ”とな