奈良県宇陀市は、3月28日（土）より「宇陀川桜並木ライトアップ」を実施する。市内を流れる宇陀川の桜並木が約600mにわたって、柔らかな光に照らされるという。 宇陀川桜並木は、榛原下井足から大宇陀五津にかけて約2.5km続く、宇陀市屈指の桜の名所。3月下旬から4月上旬に見頃を迎えるという。 その宇陀川桜並木のうち、サンクシティ榛原付近から篠楽までの約600mが夜間にライトアップされる。 宇陀市の市制20周年を