昨季までオリックス・バファローズに所属し、今季から韓国プロ野球に挑戦するオーストラリア代表内野手がWBCの大一番で致命的なミスを犯してしまった。【写真】韓国美女チアリーダー、「脱アジア級」の圧巻ボリューム3月9日、東京ドームで行われたWBC1次ラウンド・プールC最終戦では韓国がオーストラリアに7-2で勝利した。韓国はオーストラリア、台湾と2勝2敗で並び、失点率の差で17年ぶりの準々決勝進出を決めた。韓国はチェコと