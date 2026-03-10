プロが教える！ファミリー層が住みやすい物件探し10のポイント【1〜10位まで確認】意外な駅もランクイン！アットホーム賃貸駅ランキング 東京23区編実際に住んでみると、また子どもが成長してくると、「ああ〜そういうことも考えて家を選ぶべきだったのね」と思うことが増えてきます。次こそ自分たちにぴったりの住まいを！というアナタのために、住まい探しのプロである、不動産情報サービスのアットホームを直撃。思わず「なるほ