ドルトムントがアストン・ヴィラでプレーするイングランド代表FWジェイドン・サンチョに関心を寄せているようだ。9日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。ドルトムントは7日、ドイツ代表MFユリアン・ブラントが今シーズン限りで退団することを発表。2019年夏にレヴァークーゼンから加入した29歳はここまで公式戦通算298試合出場56ゴール69アシストという成績を残し、現在「10番」を背負うなど中心選手として活躍