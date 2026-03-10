イングランドサッカー協会（FA）は現地３月９日、FAカップベスト８の組み合わせを発表した。世界最古のカップ戦とも呼ばれるFA杯。今大会でここまで勝ち進んでいるのは、マンチェスター・シティ、アーセナル、チェルシー、遠藤航を擁するリバプールといった強豪のほか、田中碧が所属するリーズ、松木玖生が在籍するサウサンプトン（２部）、そしてウェストハムとポート・ヴェイル（３部）だ。現地４月４日に準々決勝が予定さ