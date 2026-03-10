目黒蓮が出演する、みずほ銀行の「新生活キャンペーン」広告がJR新宿駅、東京駅、品川駅に登場。その様子がみずほ銀行の公式SNSで公開され、反響を集めている。 【画像】爽やかな目黒蓮のビジュアルが掲出された駅の様子 ■目黒蓮の爽やかなビジュアルが駅構内をジャック 公開された広告では、ブルーを基調とした爽やかなビジュアルの目黒が登場。前髪をセンター分けにし、メガネ＆ライトブルーのシャ