10日15時現在の日経平均株価は前日比1476.50円（2.80％）高の5万4205.22円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1422、値下がりは148、変わらずは20と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を331.58円押し上げている。次いでファストリ が104.29円、東エレク が92.25円、ＳＢＧ が61.77円、レーザーテク が59.23円と続く。 マイナス寄与度は12