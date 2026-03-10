10日の外国為替市場のドル円相場は午後3時時点で1ドル＝157円64銭前後と、前日午後5時時点に比べ82銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝183円19銭前後と5銭の小幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース