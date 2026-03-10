日本ファルコム株式会社は3月9日、創立45周年を迎えたことを記念して、コンシューマ向けの新企画となる「ドラゴンスレイヤー・プロジェクト」を始動させることを発表しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■アクションRPG黎明期の金字塔「ドラゴンスレイヤー」「ドラゴンスレイヤー」は、1984年に「ニュータイプ リアルタイプ ロールプレイングゲーム」と銘打たれてPC-8801向けにリリースされた記念すべ