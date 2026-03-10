中国の王毅外交部長は3月9日、クウェートのジャッラーハ・ジャービル・アル・アフマド・アル・サバーハ外相と電話会談をおこないました。 ジャッラーハ外相は地域情勢の最新状況を説明し、「クウェートは戦争の当事者ではないものの、その影響を受けている」と述べ、クウェートを含む湾岸諸国は話し合いを通じて紛争を解決することに努力するが、合法的な自衛権を放棄することはないと強調しました。また、中国との意思疎通と協調