あすで東日本大震災の発生から15年となる中、牧野復興大臣は「特定帰還居住区域」について、“来年度から順次、避難指示を解除する見込み”だと明らかにしました。牧野京夫 復興大臣「（令和）8年度から順次、第1陣の帰還される方たちが出てまいりまして、それは要は避難指示解除が進んでいくということになると思います」福島県内では現在、7市町村の一部に「帰還困難区域」が設定されています。「帰還困難区域」の中にあり