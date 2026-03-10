音大の授業を体験してもらおうと、御船町にある平成音楽大学で8日、高校生向けのオープンキャンパスがありました。 声楽コースの学生による歌劇「魔笛」の独唱や、赤池優教授の独唱も披露されました。平成音大では近年のミュージカル業界の盛り上がりや学生のニーズに応えようと、来月の新年度から「声楽・ミュージカルコース」とカリキュラムを刷新します。オープンキャンパスは、