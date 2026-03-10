プロのサッカー選手になる――。東日本大震災で父を亡くした当時小学１年の少年が今、親子の夢だったＪリーグの舞台にいる。原発事故の影響が残る福島県内に本拠地を置くＪ３福島ユナイテッドＦＣに入団したＦＷ村上力己（りき）選手（２２）だ。「ゴールをたくさん決める」。震災や度重なるけがを乗り越えた不屈の闘志で被災地に勇気を届ける。（盛岡支局高田彩乃）２月下旬、寒風吹きすさぶ福島県内のグラウンド。村上選手