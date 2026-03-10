「食と農の科学館」の展示物を紹介する農業・食品産業技術総合研究機構の職員＝9日、茨城県つくば市茨城県つくば市の「食と農の科学館」が10日、リニューアルオープンした。農業・食品産業技術総合研究機構の研究成果などを紹介する展示施設で、30年ぶりの大規模改装。3面の大型スクリーンを備えたミニシアターやゲームで、幅広い年代に農作業を臨場的に体験してもらい、農業の魅力を伝える。リンゴの収穫に使う農機や、ドロー