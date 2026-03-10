防衛省は10日、「反撃能力」行使を可能にする長射程ミサイルのうち、静岡県の陸上自衛隊富士駐屯地に置く「島しょ防衛用高速滑空弾」は今月31日に配備すると明らかにした。熊本市の健軍駐屯地にも31日に別のミサイルを配備する。