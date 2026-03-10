［東日本大震災１５年記者の記憶］＜４＞社会部福元理央「３歳の娘に『魔法使いになったら何をする？』と聞かれ、『放射能をなくしたい』と答えてしまった」福島市で取材した若い母親はそう話すと突然、ぽろぽろと涙を流した。「お外で遊べないね、ホーシャノーだから」と娘が口にするようになってしまったと自分を責めた。２０１１年の東京電力福島第一原発事故から３か月。福島には見えない放射能への不安が広がってい