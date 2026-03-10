ドラマ『夫に間違いありません』（フジテレビ系）が最終局面を迎え、盛り上がりを見せている。3月9日に放送されたのは第10話。児童相談所に通報したのは聖子（松下奈緒）だと気づいた紗春（桜井ユキ）は、「私が終わるときは、聖子さんも終わるとき。世話になったお礼は必ずさせてもらう」と忠告し、天童（宮沢氷魚）がつとめる週刊誌の編集部へ向かう。天童は不在だったが、デスクの上にあった「ホステス殺人事件」の資料を