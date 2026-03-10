歌手の小林幸子が１０日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。司会やリポーターなどで活躍していたタレントの青空キュートさん（享年６７）の死去を悼んだ。８日に腎うがんのため死去したキュートさんの訃報を受け、小林は「私のコンサートの司会を約７年やってくれた、青空キュートさんの訃報が届き、驚いております」と大きなショックを受けたことを明かした。続けて「イベントの司会でたまたま見かけ、明るくて爽やかなキュート