Photo: 服部 隆宏 ROOMIE 2026年2月4日掲載の記事より転載 イヤホンの充電がすぐに切れるのがストレスでした。結構高額のものを使っても、基本的にイヤホンをつけっぱなしにしておきたい私にとってはバッテリーの持ちが悪く感じてしまう……！ところが、今愛用しているイヤホンはバッテリーの持ちが抜群によく、ストレスフリーなんです！魅力を語っていきます。Ankerのワイヤレスイヤホン