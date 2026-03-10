ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート男子は?レベルが低かった?とロシアメディアが持論を展開した。男子はミハイル・シャイドロフが金メダル、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が銀メダル、佐藤駿（エームサービス・明大）が銅メダルという結果になったが、ロシアでは同国の選手たちがそろって出場していれば表彰台を独占するとの論調が高まっている。ロシアメディア「ソブスポーツ」は、８日行われたロシアグラ