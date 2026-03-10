「東和薬品presents 羽生結弦 Notte Stellata 2026」に出演フィギュアスケートで五輪連覇を達成している羽生結弦さんのアイスショー「東和薬品presents 羽生結弦 Notte Stellata 2026」が9日までの3日間、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ（グランディ・21）で開催された。出演した名スケーターがSNSで感謝を伝え、17枚の写真で思い出をシェアしている。「Notte Stellata 2026 ここ数日、「Notte Stellata」という特別なシ