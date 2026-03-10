映画「ゴーストバスターズ」（1984年）の冒頭でピーター・ヴェンクマン博士（ビル・マーレイ）に超能力テストを受ける女子大生役で登場したことなどで知られる女優ジェニファー・ラニヨンさんが、6日に死去した。65歳だった。長期間にわたる健康上の問題と向き合った末、夫と2人の子供たちを遺して息を引き取ったという。死因は明らかにされていない。 【写真】幼い娘を抱いて…母となった