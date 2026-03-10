河合優実 俳優の河合優実が、NHKドキュメンタリー番組『プロフェッショナル 仕事の流儀』新ナレーターに就任した。河合は、「プロフェッショナルの方々に、できる限り心を寄せながら、務められれば」とコメントを寄せた。（※放送開始当初から語りを務める橋本さとしは、継続して番組に参加）仕事の流儀には、その人の生き方が表れる―。「プロフェッショナル 仕事の流儀」は、超一流のプロフェッショナルに密着し