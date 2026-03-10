およそ10万人が犠牲になった東京大空襲から81年となる10日、都内で犠牲者を慰霊する法要が行われました。東京・墨田区の東京都慰霊堂で午前10時から行われた「春季慰霊大法要」は、東京大空襲や関東大震災の犠牲者を慰霊するものです。秋篠宮ご夫妻が参列し犠牲者を悼まれたほか、小池都知事らも追悼の辞を送り、平和への祈りを捧げました。父が空襲で家族亡くす佐山茂吉さん（75）「子どもたちと（父の前の）奥さんは逃げたんで