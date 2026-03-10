北海道の上富良野岳で10日、なだれが発生し、外国籍の男性が意識不明の重体です。警察によりますと、10日午前10時半すぎ、目撃者から「安政火口でなだれが発生して1人埋まっている」という趣旨の通報がありました。警察と消防によりますと、なだれに巻き込まれたのは外国籍の男性で、現場にいた同行者が数人で掘り起こしたということです。男性は、意識不明の重体です。警察と消防によりますと当時、男性は複数人のパーティーでバ