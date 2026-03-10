◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールD ドミニカ共和国 10-1 イスラエル(日本時間10日、ローンデポ・パーク)WBC王座奪還を目指すドミニカ共和国の打線の勢いが止まりません。この日、3戦連続となる二桁得点でイスラエルに10-1で快勝。特にフェルナンド・タティスJr.選手(パドレス)がこの日は躍動。2回に満塁弾を放ち、7回にも2点タイムリー。4打数2安打6打点の活躍を披露しました。その2回、0-0の状況でマニー・マ