Ｊ１千葉は１０日、千葉市内でアウェー・横浜ＦＭ戦（１４日・日産ス）に向けた練習を公開した。４節・町田戦、５節・柏戦とここまで２試合連続ゴールを決めているＦＷ石川大地は、横浜ＦＭ戦でゴールを決めると３試合連続となる。千葉の選手がＪ１公式戦で３試合連続ゴールを決めれば、２００９年の第１１節から記録した巻誠一郎以来、１７年ぶり。百年構想リーグの目標に５ゴールを掲げている石川は「毎試合得点狙っています