女優・多部未華子の衣装姿に多くの反響が寄せられた。今月３０日からスタートするＮＨＫ朝の連続テレビ小説「風、薫る」での役衣装の姿が公開された。多部は“鹿鳴館の華”と呼ばれた、時代を象徴する貴婦人・大山捨松（おおやま・すてまつ）を演じる。前髪は眉上でパッツン。頭には大きなヘッド・ドレスをつけ、華やかなレースの衣装を着こなした。ドラマの公式インスタグラムのコメント欄には「多部さん、綺麗。かわいい