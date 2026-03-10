ＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ」が８日に放送され、明石家さんま、マツコ・デラックス、平成ノブシコブシ・吉村崇が出演した。この日は、ユージとＪＯＹをゲストに招き「類似タレントに格差発覚！」を進行した。若手時代は、ともにバラエティーのできる高身長イケメンとして活躍してきたが、近年はユージがコメンテーターやＭＣ業などに活動の幅を広げ、ディレクターを務めるアクティブウェアブランドも絶好調であることが紹介