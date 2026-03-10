「大相撲春場所・３日目」（１０日、エディオンアリーナ大阪）東幕下５５枚目の岡田（２３）＝高田川＝が２連勝発進を決めた。天狼星（錣山）を寄り切った。東海大柔道部先輩で元五輪金メダリストの新日本所属プロレスラー、ウルフアロンのＹｏｕＴｕｂｅ番組をきっかけに入門した変わり種。横綱朝青龍のおい、豊昇龍のいとこで注目された天狼星に立ち合いで動かれるも、のど輪で押し込んでから、粘る相手の右上手を取って頭