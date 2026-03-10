８日の名古屋ウィメンズマラソンでゴール直前まで激走を演じ、２時間２１分５６秒で惜しくも敗れたが日本人トップで２位となった佐藤早也伽（３１）＝積水化学＝が１０日、自身のインスタグラムに新規投稿。大会前に故障と闘っていたことを明かした。佐藤は「４０ｋｍくらいから『絶対に勝ちたい』という気持ちで必死に追いかけ、何度か前に出ようと挑みましたが出ることができず、大きな力の差を感じた悔しい２位でした。それ