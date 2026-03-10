津波で壊滅的な被害を受けた岩手・陸前高田を15年取材し続けた全軌跡「ゼロからつくった街の15年」（テレメンタリーPlus）。テレビ朝日報道局の那須雅人カメラマンが被災地で過ごした日数は819日、陸前高田には573日。記録者として復興を見つめた。【映像】復興15年の全軌跡「ゼロからつくった街の15年」（テレメンタリーplus）2011年3月11日、東京で取材中に地震に遭遇した那須カメラマンは当初は首都圏中心に取材を続けてい