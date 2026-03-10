スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランド・NEW ERA（ニューエラ）が、K-POPガールズグループBLACKPINK（ブラックピンク）、MLB(TM)とトリプルコラボレーション。ヘッドウェアをニューエラ公式オンラインストア、全国のニューエラ取扱店舗にて3月23日(月)に発売する。本コレクションはMLB(TM)のロサンゼルス・ドジャース、シカゴ・カブス、ニューヨーク・メッツ、シカゴ・ホワイトソックスの4チームをフィーチャーし、フロン