香川県教育委員会は、きょう（10日）令和8年度（2026年度）公立高校の一般選抜の受験者数を発表しました。 【画像】各高校の競争率は？香川県公立高校30校 県内30の公立高校で出願者数4297人に対して、受験者数は4226人、競争率は1.00倍でした。各高校の競争率は画像で掲載しています。 小豆島中央・三本松・石田・志度・津田・三木・高松・高松工芸・高松東 高松商業・高松南・高松西・高松北・香川中央・高松桜井・農業経